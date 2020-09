Celia Lora se pone cachonda y enseña los melones en diminuta blusa

Celia Lora se pone cachonda y enseña los melones en diminuto sport

La temperatura de las redes sociales ha alcanzado su máximo nivel gracias a una sexy fotografía donde Celia Lora es protagonista, misma que ya circula por todo Instagram y ha comenzado a robar suspiros entre los caballeros, pues la imagen nos muestra a la playmate a punto de mostrar “sus melones” en una diminuto blusa.

Hablar de Celia Lora es hablar de una de las mujeres más ardientes de las redes sociales y para prueba de ello tenemos el atrevido contenido que comparte en sus perfiles oficiales, mismo que vuelve loco a más de un caballero, quienes no pueden evitar caer rendidos ante sus encantos.

Con 36 años de edad y más de 7 millones de seguidores en Instagram, la hija del famoso rockero Alex Lora ha sabido hacerse un nombre dentro de la industria del entretenimiento mexicano, pues a pesar de que su vida ha estado llena de polémicas, ella siempre acapara los titulares de diversos medios de comunicación.

Celia Lora se ha convertido en una de las celebridades más ardientes de las redes sociales en nuestro país.

Celia Lora reta a la censura de Instagram

No se puede negar que Celia Lora ha logrado cosechar un gran número de fans en México y varios países de Latinoamérica, es por ello que no sorprende que en las redes sociales existan personas que se dediquen a halagar la escultural silueta de la playmate y este fin de semana no ha sido la excepción.

En la imagen podemos observar a la también influencer posar en el rincón de lo que parece ser una habitación dentro de su casa, desde ese lugar le regala a los caballeros una pícara mirada, la cual queda en el olvido cuando bajas la vista y observamos que su “pechonalidad” está a punto de quedar al descubierto y todo gracias al diminuto tirante de su blusa deportivo.

Celia Lora es conocida por compartir cachondas imágenes en Twitter e Instagram.

Dicha imagen fue compartida por un fanático de Celia Lora desde su cuenta de Instagram personal, pero la sensualidad que la playmate derrocha ante la cámara ha provocado que se viralice rápidamente en las redes sociales.

