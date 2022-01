Celia Lora se luce como sexy vaquerita en Instagram

La nueva fotografía de la playmaoe despertó las bajas pasiones de los caballeros.

Celia Lora está decidida a conquistar el 2022 con su cachonderia y para prueba de ello tenemos la nueva y atrevida fotografía que acaba de compartir en su cuenta de Instagram, en la cual podemos verla vestida como una sexy vaquerita, atuendo que sin duda alguna despertó bajas pasiones en más de un caballero.

En la imagen podemos ver a la hija de Alex y Chela Lora modelar un traje vaquero en color rosa, el cual combinó a la perfección con unas bragas de color azul. Sin embargo, el detalle que llamó la atención, además de su prominente escote, es que el cinturón que llevaba puesto tenía la hebilla en forma del logotipo de Playboy.

El look de sexy vaquera dejó sin habla a más de un caballero.

Recordemos que la playmate declaró en mayo del año pasado que volvería a protagonizar la portada de dicha revista para caballeros pero no dio más detalles al respecto, por lo que existe la posibilidad de que esta sensual fotografía, misma que en menos de 3 horas superó los 58 mil likes en Instagram, sea un adelanto de la temática de su próxima colaboración.

Derrocha sensualidad en Instagram

La playmate adora presumir el cuerazo que posee a través de diminutos y entallados atuendos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la polémica influencer, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 38, causa furor entre los caballeros gracias a las sensuales fotografías que comparte en Instagram. De hecho, se sabe que ella no tiene problema alguno en modelar diminutos y entallados atuendos que no dejan nada a la imaginación.

Por tal motivo no sorprende en absoluto que goce de gran popularidad en dicha plataforma, pues su perfil oficial ya supera los 10 millones de seguidores, quienes provienen de distintas partes de Latinoamérica y que a diario se deleitan la pupila con el atrevido contenido sin pena alguna.

¿Cómo aparece Celia Lora en OnlyFans?

La hija de Alex Lora comparte contenido sin censura en la plataforma de OnlyFans.

Celia Lora cuenta con un perfil en OnlyFans, el cual puedes encontrar bajo el usuario @celialoraoficial. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, en él podemos encontrar contenido exclusivo y sin censura que no puede ser compartido en redes sociales, pero para poder disfrutarlo debes de pagar una suscripción de 25 dólares al mes.

Fotografías: Redes Sociales