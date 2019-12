Celia Lora se desnudó en twitter ¡ENSEÑÓ TODO!

Celia Lora no deja de sorprender a sus fans con sus atrevidas fotografías, pues en más de una ocasión ha puesto como locos a millones de internautas con sus sugerentes poses, en las cuales no tiene ningún problema con presumir sus atributos.

Aunque en las últimas semanas ha deleitado a sus fans del caribe, pues pasó una temporada en la Riviera Maya relajándose y luciendo sus encantos en diminutos y ajustados trajes de baño.

Ahora parece ser que incluso estas prendas tan pequeñas no son suficientes para Celia Lora, pues en esta ocasión sin duda supero sus limites al posar con una prenda casi invisible, que dejó descubierto su cuerpo ¡Al desnudo!.

Celia Lora se mantiene muy activa en Instagram, pero esta red social aun mantiene una ley de censura bastante estricta, pues en más de una ocasión varias famosas han sido sancionadas por sus fotografías.

Pero esto no detuvo a Celia Lora, pues recurrió a Twitter, que es la red social preferida por millones de internautas debido a que no tiene ningún tipo de censura y fue aquí donde la sensual playmate aprovechó para exponerse sin ropa.

“Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo”.