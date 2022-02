Celia Lora se arrepiente de participar en "La Casa de los Famosos"

Se arrepiente de no haber participado en Acapulco Shore

Todos los que vimos el reality show de Telemundo: "La Casa de los Famosos", fuimos testigos que desde el día uno Celia Lora fue una de las participantes que dio mucho de que hablar por las peleas y diferencias que tuvo con los otros participantes, pero principalmente con la producción del programa.

Tan malo fue su paso por dicho reality que en sus más recientes declaraciones dejó muy en claro que jamás volverá a participar de este tipo de formato ¡por nada del mundo!.

Recordemos que de esta primera edición, como te informamos puntualmente en La Verdad Noticias, resultó ganadora la actriz, empresaria y ex reina de belleza venezolana, Alicia Machado en medio de una gran polémica de un probable favoritismo de la producción hacia ella.

"No fuí a Acapulco Shore, es algo que sí me pesa": Celia Lora

Fue durante una entrevista con el programa "De Primera Mano" que también se transmite a través del canal de You Tube Grupo Imagen que la hija del roncanrolero mexicano, Alex Lora rompió el silencio sobre diversas situaciones molestas e incómodas que vivió dentro del reality.

Aquí calificó el programa como "lo más ridículo en lo que yo he estado", pero aseguró que lo realmente valioso y lo único positivo que le dejó fue la amistad de Gaby Spanic, Verónica Montes, Gisella Aboumrad y Kimberly Flores.

"Me sentía muy mal y no me hacia caso, no podía ni hablar, no dormí en dos días del dolor, un dolor rarísimo en la muela, ya me dolían los oídos y nunca me atendieron, estoy mal hasta ahorita...Yo saliendo de ahí me iba a Resistiré y ya no fui, no iba ir con la muela así. Y no fui a Acapulco Shore y sí es algo que sí me pesa y digo 'qué mala decisión'", comentó Celia.

Posterior a su participación en LCDLF, la influencer decidió enfocarse totalmente a las cuatro plataformas digitales en las que vende contenido exclusivo, así como en su labor de modelos en revistas para adultos.

¿Cuándo sale La Casa de los Famosos 2022?

Hasta el momento no hay una fecha confirmada para el estreno o realización de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, aunque se habla mucho al respecto entre los usuarios redes sociales y fans del programa.

Incluso algunos ya "filtraron" los posibles integrantes de la segunda temporada de los cuales han mencionado a Niurka Marcos, Bárbara de Regil, Érika Buenfil, Chiquis Rivera, Ana Bárbara y Marjorie de Sousa.

