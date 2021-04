Celia Lora vuelve a causar furor entre su séquito de seguidores gracias a una sensual fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la cual presume sin pena alguna sus despampanantes curvas a través de una entallada prenda de cuero negro.

La imagen nos deja ver a Celia Lora posar de frente ante la cámara con una mirada muy sensual, pero el detalle que fascinó a los caballeros fue que la playmate lució una entallada prenda de cuero, misma que contaba con un prominente escote, el cual hacía resaltar sus atributos delanteros.

Celia Lora sorprendió a los caballeros al modelar entallada prenda de cuero negro.

Dicha publicación realizada desde su perfil oficial en Instagram no pasó desapercibida para los caballeros, quienes no dudaron en dedicarle cientos de piropos a Celia Lora, quien en poco tiempo se ha convertido en un símbolo sexual de las redes sociales.

Bastaron poco más de cinco horas para que esta atrevida fotografía logre superar la increíble cantidad de 65 mil likes en Instagram, hazaña que demuestra la gran popularidad que la polémica hija del rockero Alex Lora tiene en esta popular plataforma.

Celia Lora, a punto de superar los 10 mil seguidores en Instagram

La popularidad de Celia Lora le ha ayudado a superar los 9.8 millones de seguidores en Instagram.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la popularidad de Celia Lora en Instagram ha tenido un aumento impresionante durante los últimos meses y todo gracias a las atrevidas fotografías que comparte en su perfil oficial sin pena alguna, en las cuales presume el espectacular cuerpazo que posee a sus 36 años de edad a través de diminutos atuendos.

Por tal motivo no sorprende en lo absoluto que Celia Lora esté a punto de superar los 10 mil seguidores en Instagram, cifra que la convertiría en una de las mujeres mexicanas más populares de dicha plataforma, esto a pesar de que no le toma mucha importancia a este tipo de hazaña, pues ella considera que no es famosa.

¿Te gusta como luce Celia Lora en esta fotografía? ¿La consideras un simbolo sexual de las redes sociales? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram