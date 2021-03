Celia Lora revela los mejores tips para conquistarla

A través de su cuenta oficial de Youtube, la playmate Celia Lora abrió su corazón, y dio a conocer cuales son las características que necesita tener un hombre para conquistarla, siendo muy específica, aunque eso sí, advirtió que prefiere estar sola.

Tal y como dice Danna Paola, lo primero es que sea soltero, con cerebro sería el dos, sin embargo, hay otras características que pide la modelo.

Hacerle plática, que la hagan reír, que tengan cosas en común, y que coman de todo, son solo algunos de los consejos que Celia Lora dio a sus fans para conquistarla.

Además, la hija del rockero Alex Lora pidió que sea un hombre que coma bien, pues es fiel creyente de que la comida es indispensable.

“Cuando quiero estar con un hombre me gusta cocinarle, y me gusta que coman de todo y que no estén con sus mam*adas”.

Celia Lora quiere que coman bien, y sean muy buena onda

¿Qué no busca Celia Lora?

También dijo algunas características que hay que evitar con ella, pues de plano harían que se desenamore de cualquiera.

Que no le guste el reggaeton, que no haga preguntas p*ndejas, que no sea inseguro, celoso, acosador, stalker y sobreprotector son puntos específicos para poder conquistar a Celia Lora.

Además les gusta que huelan bien, que no huelan feo, que estén más altos que ella, que no sean introvertidos, que tengan una buena actitud, que se lleven bien con sus amigos, y que sean “Banda” también son algunas de las características que busca la playmate para su media naranja.

La playmate concluyó diciendo que no le importa si son guapos, feos, con dinero o sin dinero, eso no importa, lo que importa es que tengan una gran actitud.

