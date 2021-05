Celia Lora elevó la temperatura de las redes sociales gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en las cuales presume sin pudor alguno un pronunciado escote ante el lente de la cámara desde una cómoda y colorida hamaca.

En la imagen podemos ver a la polémica pero sensual playmate presumir sus encantos a través de un bikini rosado, el cual posee un pronunciado escote que deja muy poco a la imaginación. Cabe destacar que dicha imagen fue capturada durante unas merecidas vacaciones que tomo desde el pueblo mágico de Tepotzotlan, Estado de México.

La nueva fotografía de Celia ha causado sensacíón en Internet.

La fotografía compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para los caballeros, quienes en la sección de comentarios no dudaron en dedicarle cientos de piropos a la también empresaria, pues recordemos que en el 2020 lanzó su propia línea de bikinis, mismos que han sido diseñados para las mujeres de gran busto.

“La diosa de Tepotzotlan en su máximo esplendor”, “Ese escote te sienta muy bien”, “Te ves guapísima” y “Eres fuego, me enciendes” son algunos piropos que se leen en Instagram.

La playmate reta a la censura de Instagram

Las fotografías de la playmate destacan por mostrarla luciendo diminutos y entallados atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

Esta no es la primera vez que la ex boss de Acapulco Shore reta a la estricta censura que impera en Instagram, pues es bien sabido que ella suele compartir fotos hot que la muestran modelando diminutos y entallados atuendos que no dejan nada a la imaginación de los caballeros, quienes sin duda se deleitan la pupila al verla posar frente a la cámara.

¿Cuántos seguidores tiene Celia Lora?

Las fotografías de la playmate destacan por mostrarla luciendo diminutos y entallados atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

Por dicha razón no sorprende que Celia Lora goce de gran popularidad en el mundo de las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma donde su perfil oficial ya ha logrado superar los 10 millones de seguidores en todo el mundo. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la playmate decidió quitarse la ropa para celebrar dicho logro.

Fotografías: Redes Sociales