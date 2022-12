Celia Lora responde a críticas por hacerle el feo al pan dulce

La hija de Alex Lora fue duramente criticada por rechazarle el pan dulce a uno de sus fanáticos.

Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Celia Lora se convertía en blanco de duras críticas luego de que en redes sociales se viralizara un video que la muestra despreciando el regalo que un fanático le quiso dar durante un famoso evento de música rock que se llevó a cabo en México.

En el video es posible ver a la playmate disfrutar del evento en compañía de un amigo hasta que un hombre aparece entre el público para ofrecerle un pan dulce. Visiblemente asustada y tratando de poner distancia, ella se aleja y procede a decirle que no, por lo que el fanático se aleja decepcionado mientras documenta el bochornoso incidente en video.

La estrella de cine para adultos rechazó el pan que le ofreció un fan durante un evento y fue duramente criticada.

La reacción que tuvo la hija de Alex Lora no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra, la mayoría de ellas tachándola de arrogante, engreída y pesada. No obstante, otros salieron en su defensa al asegurar que no es seguro aceptar comida de desconocidos y menos en un evento abarrotado.

Celia Lora responde a las críticas

Ante dicha situación, la playmate, quien se ha convertido en la mexicana mejor pagada de OnlyFans, declaró en entrevista para el programa Chisme No Like que rechazó el regalo por desconfianza, esto debido a que se percató de que aquel hombre había pasado bastante tiempo viéndola.

“Sabes que te quieren hacer algo, porque desgraciadamente eres el entretenimiento de la gente. Hay gente que te utiliza para hacerse viral y estamos en el país con mayores feminicidios del mundo”, dijo Celia Lora, quien asegura que hasta el momento no sabe quien es el fanático al que le rechazó el pan dulce.

Escucha las declaraciones de la playmate a partir del minuto 16:37.

Te puede interesar: Celia Lora arremete contra fans y amenaza con DESTRUIR sus celulares

¿Qué edad tiene Celia Lora?

Pese a las críticas y polémicas, la playmate es muy popular en redes sociales.

Nacida el 25 de diciembre de 1983, Celia Lora tiene 38 años de edad. Recordemos que la playmate se ha convertido en un símbolo sexual del Internet gracias a las atrevidas fotos y videos que comparte sin pena alguna para el deleite visual de todos los caballeros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales