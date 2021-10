Celia Lora responde a Alicia Machado tras críticas en “La casa de los famosos"

Celia Lora se refirió a las críticas que Alicia Machado hizo sobre ella dentro del reality show “La casa de los famosos”, y aseguró que su vida personal es del dominio público y que por lo tanto los comentarios de la ex Miss Universo no le afectan.

Recordemos que hace algunos días se dio a conocer que Machado afirmó que Celia se había salvado de ir a prisión en 2010, luego de atropellar y matar a una persona, gracias a la influencia y dinero de su padre, el rockero Alex Lora.

Al respecto, la actriz de videos para adultos que recientemente fue expulsada de “La casa de los famosos” minimizó las palabras de la modelo y se mostró relajada sobre el tema de haber estado cerca de la cárcel.

Celia Lora minimiza comentario de Alicia Machado

La mala relación entre las famosas provocó una ruptura desde el comienzo del show.

Durante una reciente emisión del programa “Sale el Sol” de Imagen Televisión, Lora aseguró que su presencia en el reality show de Univisión fue “un proyecto de trabajo” y recomendó a Alicia Machado no “enredarse” en el programa.

“Creo que ella se estaba peleando sola, la verdad era un proyecto de trabajo y yo siempre lo dije, si tu dejas que te enrede un reality ya perdiste”, dijo la controvertida famosa.

Asimismo, la hija de Alex Lora y Chela Lora afirmó que nunca ha ocultado ningún aspecto de su vida personal, pues conoce que cualquier acto suyo será conocido por el público.

"Mi vida es del dominio público, yo todo lo que he hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”.

Celia Lora en “La casa de los famosos”

Celia Lora tuvo un momento de inconformidad con la producción del programa y quiso salirse.

Durante su estancia en “La casa de los famosos”, Celia no dejó de ser polémica ni un solo día, teniendo diferentes enfrentamientos con otros participantes.

Además de Alicia Machado, Celia Lora tuvo un enfrentamiento con Pablo Montero, a quien acusó de haberle hecho insinuaciones sexuales desde el primer día que estuvo en el programa.

