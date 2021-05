Celia Lora se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a un nuevo video que compartió en su perfil de TikTok, en el cual presume sin pena alguna un pronunciado escote ante el lente de la cámara, mismo que hizo enloquecer a los caballeros.

En el clip que también compartió en su cuenta de Instagram es posible ver a la playmate enviando un contundente mensaje que va dirigido a todos aquellos hombres que creen que por decirle un par de piropos ella los va a tomar en cuenta para futura cita amorosa o un encuentro casual.

La playmate envía un contundente mensaje a los hombres.

“Ay, que huev4 me das… ¿Enserio crees que porque me dices que estoy buena me voy de nalg4s contigo?”, dice la hija del rockero Alex Lora en el clip originalmente compartido en su perfil de TikTok, plataforma donde en poco tiempo logró superar los 459 mil seguidores.

Celia Lora vuelve a Playboy

La hija de Alex Lora volverá a ser protagonista de la revista Playboy.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la también estrella de Acapulco Shore daba a conocer que volvería a protagonizar la portada de Playboy para celebrar el décimo aniversario de su aparición en dicha revista, así lo reveló en un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

“Este año son 10 que salí la primera vez; ese es el tema”, declaró la playmate ante la prensa, a quienes también le reveló que le gustaría hacer la sesión de fotos en un lujoso hotel ubicado en la colonia Roma. De igual modo, aseguró que no está conforme con el resultado de una de sus dos portadas anteriormente realizadas.

“Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”, finalizó Celia Lora. Está de más decir que los caballeros están muy ansiosos por conocer su nueva portada en la revista Playboy.

Fotografías: Redes Sociales