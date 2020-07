Celia Lora presume su lado más rockero y sexy en Instagram

Celia Lora ha crecido rodeada de música, es específico de rock, pues su padre Alex Lora es uno de los exponentes del rock en español más importantes de méxico, no es sorpresa que la playmate tenga un gusto muy grande a la música, además de su sorpresivo talento para cantar.

En ese sentido, la famosa mostró que tiene una gran afición a bandas anglosajonas, pues en su reciente foto en su cuenta de Instagram demostró que una de sus agrupaciones favoritas es AC DC.

La playmate aparece en la reciente imagen presumiendo sus grandes melones, pero también presumiendo su gorra, la cual forma parte de la mercancia oficial de la agrupación, lo que hizo que sus fans notaron el amor que tiene hacia la música.

Celia Lora enseña su calzón con transparencias

Hace unos días la playmate compartió una fotografía en la que aparece sentada en el piso de su domicilio, en donde deleitó la pupila de sus seguidores al mostrar sin pudor su calzón de encaje con transparencias.

La famosa no tiene puesto sostén, y los pechos se los cubrió con una mano, para que Instagram no la censure, pues la plataforma es muy estricta en cuanto a la censura, y no permite que se vean partes íntimas muy explícitas.

La playmate cuenta actualmente con más de 7 millones de seguidores, quienes la siguen por su participación en el mundo del entretenimiento para adultos, pero también por su presencia en televisión, pues esta famosa también ha estado participando en el reality show Acapulco Shore.

Celia Lora se ha ganado el corazón de su público, no solo por sus candentes imágenes, sino por su gran corazón, al ayudar a negocios que más lo necesitan durante esta temporada de coronavirus, pues esta famosa se ha dedicado a apoyar al comercio local.