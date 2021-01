Celia Lora presume candentes atributos en traje de cuero rojo pasión

Celia Lora es una de las playmates más populares del país, y por ello a través de sus redes sociales cuenta con más de 8 millones de seguidores, quienes siempre están al pendiente de cada uno de sus movimientos.

En ese sentido, la famosa ha decidido compartir con sus fans, algunas imágenes subidas de tono, en las que vemos a la hija del rockero Alex Lora mostrar cada uno de sus atributos más sexys, tal y como lo hizo en su reciente imagen.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la famosa se mostró con una prenda de tirantes de cuero, que dejan al descubierto las partes de su cuerpo, y mientras que da este toque de “Rudeza” necesario, al verse también con el cuello cubierto por los tirantes.

Mira la candente imagen de Celia Lora

La famosa comenzó a recibir cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes no dudaron en decirle lo guapa que se ve con tal outfit, y por supuesto, uno que otro no dejó de ponerle algún piropo no apto para menores.

Con más de 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la hija de Alex Lora es una de las playmates más seguidas, y es por ello que la modelo ha apoyado a nuevas figuras del mundo del exhibicionismo a promocionarse.

De hecho, recientemente la hemos visto tener sesiones de fotos muy íntimas con su amiga Nacha Michellson, pareja que ya se posiciona entre las favoritas de los fans, pues ambas se dejan ver con poses muy atrevidas.

Te recomendamos: Celia Lora luce el TRIANGULITO abierto y decorado ¡Sin pena!

¿Te gustó la foto de Celia Lora?, ¿Te gustan las sesiones de imágenes que ha tenido con Nacha Michellson?, dinos tu opinión en los comentarios, y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre esta famosa.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.