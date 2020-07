Celia Lora posa SIN BRASIER en una sexy fotografía ¡Se le marca TODO!

Celia Lora elevó la temperatura de las redes sociales a su máximo nivel gracias a una serie de fotografías que compartió recientemente en su cuenta de Instagram; en ellas deja ver su “pechonalidad” a través de un tremendo escote, pero lo que más llamó la atención es que era obvio que no estaba usando brasier.

No se puede negar que Celia Lora se ha convertido en un símbolo sexual de las redes sociales y todo gracias al ardiente contenido que comparte en ellas, sobretodo en Instagram, plataforma donde no teme retar a la censura al modelar diminutos atuendos que no dejan nada a la imaginación de los caballeros.

Es por ello que no sorprende que en dicha plataforma haya logrado superar los 7.2 millones de seguidores en todo el mundo, quienes día a día pueden darse un buen taco de ojo al ver a la polémica hija del rockero Alex Lora en atrevidos atuendos y si tienen suerte, es posible que la vean posar al natural ante la cámara.

Celia Lora es popular en Instagram gracias a sus atrevidas fotografías.

Celia Lora se muestra sin brasier en Instagram

La cuarentena no ha sido impedimento alguno para que Celia Lora siga derrochando sensualidad en las redes sociales y para prueba de ello tenemos estas tres candentes fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en las cuales presume sin pudor alguno que no está usando brasier.

En la primera imágenes es posible ver a la famosa modelo de 36 años de edad modelar una escotada blusa de color rosa que resalta al máximo su ‘pechonalidad’, en la segunda ya nos permite apreciar su enorme retaguardia y en la tercera podemos ver lo bien que luce su figura en ese entallado outfit deportivo.

Te puede interesar: Celia Lora enseña las pechugas en un vídeo MUY HOT

Celia Lora es considerada una de las mujeres más ardientes de Instagram.

Como te mencionamos al principio, lo que más llamó de estas candentes fotografías fue que Celia Lora no tuvo pena en posar ante la cámara sin brasier, detalle que ha fascinado a los caballeros. La publicación ha logrado superar los 47 mil likes en menos de 4 horas.

Fotografías: Instagram