Celia Lora pone a VENDER buñuelos a su papá ¿Crisis económica?

Celia Lora es una de las celebridades mexicanas que siempre causa gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas, ya que siempre presume de sus atrevidas poses que dejan a más de uno con la boca abierta.

Pero en esta ocasión no es una foto de ella lo que está causando furor en las redes sociales, sino un video que recientemente público la playmate en su cuenta oficial de Instagram.

Resulta que Celia Lora colgó un video en Instagram en donde aparece su papá el rockero mexicano Alex Lora, promocionando una línea de Buñuelos para regalo, aprovechando las festividades del Día del Padre.

En la descripción del video se puede leer: Ya casi es el #diadelpadre ‼️ pidan un rico regalo de #buñuelos ���� a @nuelitos_ �� tienen #heladosartesanales también �� #follow @nuelitos_ ����.

Hay que destacar que no se sabe si la empresa pertenece a la influencer o a alguno de los integrantes de la familia Lora, pero lo que sí es que ha sorprendido el que haya aparecido el cantante Alex Lora apoyando en la venta de estos detalles.

Si recordamos Celia Lora es una de las playmates más populares que hay en México, pues la hija del cantante Alex Lora suele subir contenido muy candente a su cuenta de Instagram, en donde enamora a todo aquel que la sigue y por si quiere más siempre tiene un espacio especial para sus fans en su página oficial con contenido explícito.

El corazón altruista de Celia Lora

No hace mucho Celia Lora mostró que no solo tiene grandes sus partes íntimas, si no que la parte del cuerpo que tiene más grande es el corazón, pues no es la primera vez que utiliza sus redes sociales para promocionar a algún negocio local, sino que desde el inicio de la cuarentena ha comprado y ayudado a personas que están pasando por una mala situación económica.

Cabe destacar que Celia Lora ha pasado esta cuarentena junto a su padre Alex Lora, a quien hemos visto hacer carnes asadas, y hasta conciertos en línea para matar el tiempo durante la contingencia por Coronavirus.