Celia Lora podría debutar en el teatro ¿Junto a Daniel Bisogno?

Tras darse a conocer que Aylín Mujica dejó el personaje de Doña Inés en la puesta en escena ‘El CuarenTenorio Cómico’, Andrea Escalona fue elegida para interpretar dicho papel, pero lamentablemente se enfermó de coronavirus, por lo que Alma Cero tuvo que entrar en su lugar.

Sin embargo, ha trascendido que Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, recibió la propuesta para ser la próxima Doña Inés en la puesta en escena por parte del mismo productor Alex Gou, esto según información otorgada por el programa ‘Ventaneando’, aunque no se dio a conocer la fecha de su debut o si estaría alternado con Andrea Escalona y Alma Cero.

Celia Lora revela que ha sido invitada a participar en la obra de teatro 'El Tenorio Cómico' como Doña Inés.

“¿Por ahí hay una propuesta para actuar en el teatro?”, preguntó la reportera a Celia Lora, quien de inmediato soltó una risa traviesa para luego responder: “Pues sí , pero a ver qué pasa, a ver si acabo ahí con Daniel, ya lo dije todo”.

Dichas declaraciones confirmarían que la playmate está en pláticas con el productor para debutar en el mundo teatral, algo que a ella le emociona mucho, pues considera divertida la idea de compartir escenario con Daniel Bisogno: “Estaría muy padre trabajar juntos y a ver qué pasa, yo ya dije que sí, a ver qué dice Dios. Estaría padre, estaría muy divertido”.

¿Celia Lora tuvo deseos de ser cantante?

Celia Lora asegura que por un tiempo quiso ser cantante como sus padres, Alex y Chela Lora.

Al ser cuestionada sobre sus dotes artísticos, Celia Lora confesó que en algún momento de su vida quiso ser cantante como Alex y Chela Lora: “Luego llegó un momento que dije no, porque realmente su vida es eso, o sea no tienen unas vacaciones o algo; realmente no me quejo, soy muy feliz en lo que hago”.

Finalmente, Celia Lora contó anécdotas familiares y cómo fue que su abuela forjó la personalidad que ahora tiene la playmate: “Yo creo que siempre fui igual y creo que tiene mucho que ver la manera en la que me educaron mis papás, mi abuela, que nunca me pusieron así de ‘tú vas a estudiar esto’, o sea como que me dejaron ser, y creo que desde ahí tiene mucho qué ver mi personalidad”.

¿Crees que Celia Lora tenga futuro en el teatro? ¿Irías a ver una obra donde la playmate sea parte del elenco? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

