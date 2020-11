Celia Lora muestra cachonda lencería, y enseña sus íntimos tatuajes

Celia Lora es una de las playmates más importantes que hay a nivel nacional, pues la hija del rockero Alex Lora sabe perfectamente cómo combinar ese toque perfecto entre sensualidad, sin caer en lo vulgar, pero con mucho talento para deleitar a sus seguidores.

En ese sentido, la famosa aprovecha todas sus redes sociales para ir compartiendo imágenes en las que quiere conquistar a sus seguidores y que estos se suscriban a su página de paga, en donde puede enviarles mensajes privados, y hacerles fotos a su gusto.

Sin embargo, para aquellos que no pueden pagar su suscripción, la playmate les da una probadita de lo que pueden encontrar a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recientemente compartió una imagen en la que enseña las pecas en sus brazos, y sus intimos tatuajes que nunca vemos pues los tiene en la parte trasera del brazo.

Mira la sexy foto de Celia Lora

Por cierto, tal y como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la hija del rockero Alex Lora ha tenido problema con “La Bebeshita”, pues ambas concursaron en el programa “todos quieren fama”, lamentablemente la playmate no gano, pero sí protagonizó la polémica.

Y es que en este show tuvo un enfrentamiento con la ex concursante de enamorandonos, en donde Lora le dijo que no tenía ni idea de quién era, y que no era Ricky Martin, esto después de que La Bebeshita le dijera que está mal por no conocerla.

En ese sentido, los fans han dado su opinión y aseguran que era Lora quien debía ganar el concurso, y que no debería dejarse llevar por los comentarios de Bebeshita.

“Me encanto tu participación en todos quieren fama, merecías el 1er lugar y la tal bebecita da toques de lo corriente y vulgar”, “Manejas la perfección al 1000”, fueron algunos de los comentarios.

