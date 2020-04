Celia Lora luce su sensual figura en entallado outfit deportivo

De nueva cuenta Celia Lora ha enamorado a todos sus fieles fanáticos con una candente fotografía que compartió desde su cuenta oficial de Instagram, en la cual ha querido presumir la espectacular y curvilínea silueta que posee a través de un entallado outfit deportivo.

No se puede negar que la polémica hija de Alex Lora es una de las mujeres más sensuales del medio del espectáculo mexicano y para prueba de ello tenemos el extenso y explícito catálogo de ardientes fotografías y vídeos que la playmate comparte a través de sus redes sociales.

Por eso no sorprende que su nombre forme parte de los titulares de espectáculos de manera frecuente, pues no hay día que Celia Lora de a desear sus pronunciados atributos a través de entallados atuendos que no dejan nada a la imaginación de los caballeros, quienes se han declarado sus más grandes fanáticos.

Celia Lora enamora a fans con sexy atuendo

Y hoy lunes, que es el primer día de la semana, la popular playmate ha querido deleitar la pupila de sus seguidores con una ardiente fotografía donde posa con un entallado outfit deportivo de color rosa que logra remarcar en gran medida sus despampanantes curvas.

La imagen ha causado furor entre sus fanáticos pues a pesar de que en esta ocasión no ha enseñado de más, quedó demostrado que Celia Lora es capaz de enamorar a las redes sociales luciendo cualquier tipo de ropa, como es el caso del día de hoy, donde al parecer decidió salir a ejercitarse para seguir manteniendo su esbelta silueta.

Si eres de los que piensa que esta imagen no es suficiente para echar a volar tu imaginación, te invitamos a visitar la página que Celia Lora ha creado para consentir a sus fanáticos con imágenes inéditas y lo mejor de todo es que son sin censura, además de que puedes platicar con ella y obtener saludos personalizados.

Fotografías: Instagram @celi_lora