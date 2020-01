Celia Lora llama por teléfono usando sólo una ATREVIDA bata de baño, ¿Con quién habló?

La modelo y Playmate mexicana Celia Lora es una de las mujeres más codiciadas del Instagram, donde sus seguidores todos los días disfrutan de dejarle un piropo en los comentarios de las publicaciones de Celia, porque a sus 36 años luce más regia y sexy que nunca con lo que sea que se ponga.

Además, Celia Lora posee dos enormes atributos que dejan babeando a sus fans, puesto que la playmate Celia Lora tiene un par de “nenas” que enseña sin ningún pudor a sus miles de fanáticos de las redes sociales. Pero la hija del cantante de rock mexicano Alex Lora, no sólo es conocida en instagram, sino también en la pantalla chica.

Celia Lora estuvo participando en la reciente temporada del reality show de MTV “Acapulco Shore” donde cumplió el papel de “jefa” y mostró su personalidad tan atrevida y su restricciones. Puesto que Celia es una candente mujer que no teme decir lo que piensa, por lo que probablemente se ganó una que otra rival en el show de televisión.

Celia Lora en 'Acapulco shore'

Celia Lora se muestra sólo con una bata de baño

Aunque ahora la modelo Celia Lora está vacacionando por el sureste de México, ya que la hija de Alex Lora es una gran aficionada de realizar viajes por diversas partes del mundo. En esta ocasión, Celia compartió una cachonda foto en su cuenta de Instagram, donde se deja ver usando solamente una atrevida bata de baño mientras se quita una toalla de la cabeza.

También te puede interesar: ¿Celia Lora y Beto Cuevas tienen un ROMANCE? El cantante responde

Pero lo particular de la foto es que Celia Lora parece estar realizando una llamada telefónica mientras usa solamente su bata; probablemente esté llamando al room service, ¿o será a algún galán? Y es que desde hace unas semanas se le relacionó sentimentalmente a Celia Lora con el cantante chileno Beto Cuevas, y aunque él dijo que no hay nada más que una amistad entre ellos, la modelo aún no ha dado declaración alguna.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.