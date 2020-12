¿Celia Lora le trae ganas a Brozo? Esto dice la playmate

Celia Lora vuelve a causar revuelo en las redes sociales y ahora no es gracias a las atrevidas fotografías que comparte en su cuenta de Instagram sin pudor alguno, sino por las fuertes declaraciones que realizó frente a Yordi Rosado en su programa para Youtube.

Todo comienza cuando Yordi Rosado le pregunta a Celia Lora si había alguna persona en México que le atrajera lo suficiente, a lo que la playmate respondió sin pena alguna que Victor Trujillo, mejor conocido como Brozo, le ha gustado desde que ella era una niña, e incluso reveló que el controversial comediante ya lo sabe.

“Él lo sabe, desde que era niña, desde que lo conocí me enamoré de él. Se lo dije, ya no estaba casado. No ha habido nada y no creo que haya”, mencionó la playmate en el programa de Yordi Rosado.

Celia Lora revela que se siente atraída por Victor Trujillo y que él ya lo sabe.

Celia Lora confiesa porqué le gusta Brozo

Cuando Celia Lora fue cuestionada por Yordi Rosado sobre su fijación hacia Brozo, la playmate respondió que le gusta su inteligencia. Posteriormente, reveló que entre ellos dos no ha pasado ni podrá pasar nada, esto porque Victor Trujillo es un amigo de su padre.

Celia Lora ya le confesó a Brozo que le gusta, pero que no ha pasado nada porque este es amigo de su papá.

“Me gusta que es muy inteligente. O sea, lo conocí de chiquita y es el wey más inteligente que yo conozco, es muy intelectual y a mí se me hace interesante y eso me gusta más que cualquier pendej*, el físico se acaba”, reveló la hija de Alex Lora sin pena alguna.

Otro de los temas que Celia Lora tocó en entrevista para Yordi Rosado fue sobre el día que protagonizó un gran escándalo mediático al ser acusada de atropellar y asesinar a un trabajador en la CDMX, ahí ella reveló que el gobierno la usó para desviar la atención del caso de la niña Paulette.

