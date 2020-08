Celia Lora le tira tremendos coqueteos a Chumel Torres ¿Hay romance?

Celia Lora es una de las playmates más importantes que hay en el país, no hay hombre que se resista a sus encantos, y al parecer uno de los que está cayendo ante la seducción de la famosa es el periodista Chumel Torres.

Fue a través de Instagram que ambos famosos comenzaron a tirarse algunos mensajes muy comprometedores, pero fue sobre todo Celia lora, que no dudó en decirle al conductor que sería un buen momento para salir juntos.

Además la hija de Alex Lora aseguró que no dejará de insistir hasta obtener una respuesta por parte del conductor, tal parece que quiere lograr el objetivo de conquistar cueste lo que cueste, aunque sea ir por un esquite.

“Ya vas a prestar @ChumelTorres ? O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador. Que esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir”.