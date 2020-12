Celia Lora impacta al hablar sobre el video PROHIBIDO con Apolonia Lapiedra

Celia Lora habló sobre un íntimo video con Apolonia Lapiedra

En La Verdad Noticias te hemos informado de las impactantes entrevistas que ha realizado Yordi Rosado a diversos famosos del espectáculo, en esta ocasión tuvo a una invitada de lujo, Celia Lora, la playmate mexicana, quien habló al respecto sobre un polémico video con Apolonia Lapiedra.

Al inicio de la entrevista que compartió el conductor en su canal de YouTube, la celebridad de las redes sociales admitió que debido a la cuarentena por el COVID-19 ha tenido cierto gusto por las bebidas alcohólicas, en especial del mezcal, aunque también le gusta la cerveza y el whiskey.

De igual forma, la modelo Celia Lora habló sobre su experiencia de ser la hija del cantante rockero Álex Lora, pues aseguró que su famoso papá, es un hombre muy enfocado en su carrera a la música, para ella fue algo normal crecer al lado del artista mexicano.

Celia Lora rompe el silencio sobre un video con Apolonia Lapiedra

La modelo de 37 años de edad, comentó al presentador que no fue dificil realizar aquel polémico video con Apolonia, la celebridad de las redes sociales aseguró que no es lesbiana ni bisexual, ya que hizo el video como parte del contenido para dultos que lanzó con la española.

Durante la entrevista, habló sobre el gran sueño que tuvo y que se hizo realidad, desde que era joven siempre soñó en modelar para la revista Playboy, pues quería verse como las sensuales modelos que aparecían en diferentes portadas de la revista, aunque sus papás se sorprendieron.

De igual forma, Celia Lora dejó en shock a los usuarios al revelar que le gusta Víctor Trujillo conocido en el medio del espectáculo como el Payaso Brozo, la modelo aseguró que él lo sabe, también comentó que está enamorado del presentador desde hace algunos años.

