Celia Lora imita a Demi Lovato con reveladora lencería de leopardo (FOTOS)

Celia Lora se le salen los implantes usando lencería de leopardo (FOTOS)

Celia Lora, hija del emblemático roquero mexicano Alex Lora, siempre da de que hablar con las fotografías y videos que publica en sus cuentas oficiales de redes sociales, los cuales suelen ser todo un éxito por las miles de visitas y comentarios que recibe la joven.

Y es que Celia Lora, es la figura pública de la que todo el mundo está hablando. Las redes sociales colapsan en el instante en que esta celebridad deja verse dentro de Instagram, su plataforma favorita.

La actriz de películas para adultos y nueva integrante del elenco de ‘Acapulco Shore’, se caracteriza por su irreverencia, si de pudor se trata, ya que esta bella mujer ha vuelto a dar muestra de sus enormes atributos físicos con su más reciente publicación.

Y es que la modelo XXX volvió a enloquecer a sus seguidores al mostrar su exuberante cuerpo, posando con un erótico bañador con estampado de leopardo, que dejaba al descubierto el lado más salvaje de Lora.

Las imágenes fueron tomadas durante sus vacaciones en Ibiza, España, donde Celia Lora hizo explotar al máximo su sensualidad, pues dejó ver su trabajado abdomen, el cual quedó en segundo plano debido al ardiente escote que se cargaba.

A través de su cuenta de Instagram, Celia Lora ha compartido su travesía por Europa con variadas y provocativas imágenes con las que a más de uno, ha incitado al pecado.

Las instantáneas fueron compartidas por la misma actriz y las ha acompañado con mensajes como:

“Back home”.

No obstante, Demi Lovato, la famosa ex estrella de Disney, ya le había ganado el look a la mexicana desde hace varias semanas, cuando decidió tomarse unas vacaciones en uno de los puntos turísticos más bellos del mundo: Bora Bora.

Durante su estadía en este paradisiaco punto turístico, aprovecho para presumir su físico a todos los presentes, dejando a más de uno impresionado con el diminuto traje de baño que utilizó.

Para no romper con la costumbre, Demi Lovato disfrutó de las cristalinas aguas de Bora Bora usando un ardiente atuendo de dos piezas con un diseño de leopardo en animal print, el cual parece ser su estilo favorito.

En una de sus publicaciones, Lovato dejó en claro que la bella isla es uno de sus lugares favoritos para visitar.

“Bora Bora es el paraíso literal en la Tierra”.

Cabe destacar que en las fechas que la cantante decidió compartir la increíble galería fotográfica, esta se volvió viral en cuestión de horas, ya que la publicación en la cuenta de Demi Lovato logró rebasar los 4 millones de ‘me gusta’.

QUIZÁ TE INTERESE: Celia Lora cumple una apuesta y termina SIN ROPA en la calle (VIDEO)