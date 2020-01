Celia Lora fue captaba BAILANDO en el antro ¿Ebria?

La influencer mexicana Celia Lora, quien se ha convertido en una de las mujeres más atractivas del Instagram en México y Latinoamérica ha dejado a muchos deleitados con unos tremendos movimientos con los que subió la temperatura de la famosa red social.

Hay que recordar que Celia Lora es una mujer que impone con su belleza única, pues además de poseer uno de los más exuberantes cuerpos de la farándula mexicana, siempre se ha visto rodeada de grandes polémicas, que para beneficio de ella siempre le han hecho conseguir más y más seguidores.

El baile de Celia Lora

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde por medio de una historia, Celia Lora ha presumido un atrevido movimiento que ha hecho enloquecer a sus más de cuatro millones de seguidores, quienes no acababan de creer la cachondez con la que Lora se mueve.

Tal parece que el fin de semana, Celia Lora, quien hace poco deleitó a todos sus seguidores con su espectacular silueta, ahora decidió salir de su rutina y junto con unos amigos, visitó un antro en el que se nota que se divirtió a más no poder, pues por lo que se ve en los videos, la hija de Alex Lora no dejo de bailar y presumir de su escultural cuerpo en unas atrevidas prendas.

No queda duda de que cuando Celia Lora se propone ser el centro de atención de un evento o de las redes sociales, logra su objetivo y es que la famosa influencer se ha catalogado como una de las mejores mujeres del espectáculo en México.

Cabe mencionar que Celia Lora no hace mucho aseguró que ya tiene decidido no tener descendencia, sobre todo por la experiencia que ha visto de las personas cercanas a ella, pues a pesar de que la también hija de Chela Lora ha contado con el apoyo de sus padres durante toda su vida, la playmate confesó que al ver cómo ha cambiado la vida de sus amigos que tienen hijos, decidió no convertirse en mamá.

