Celia Lora enseña todo y dice ‘CÓMEME’

Luego de que Celia Lora nos compartiera unas cuantas fotografías de sus viajes por el mundo, como Los Ángeles, cuando visitó ‘The Bookstore’, en Alemania, durante su paso por 'La Puerta de Brandeburgo', finalizando con su viaje a París, en la 'montaña de 7 colores', pero definitivamente, parece ser que su viaje favorito ha sido ha Tulum, como lo ha dicho constantemente en su cuenta de instagram, el caribe mexicano es uno de sus lugares preferidos, pero según el recuento de las fotografías que ha compartido, Tulum es sin duda el más visitado.

Todo parece indicar que Celia disfrutó su estancia en un un hotel de Tulum exclusivo para adultos, pues en su cuenta de instagram ha deleitado a sus 4.5 millones de seguidores en más de 10 ocasiones con fotografías en este agradable lugar.

Pero no ha compartido solo el lugar, sino que en cada una de esas fotos se puede ver a Celia mostrando más que una bella sonrisa, más bien, enseñando TODOS sus encantos, dejando nada a la imaginación, pues a través de una playera mojada acompañada del texto ‘eat me’ (cómeme), enseña los pezones, sin pudor alguno, y además reta a instagram ingeniándoselas para que no sea censurada, a pesar de enseñar todo.

Cada vez que usa esa playera, enciende a sus seguidores, pues es una invitación completa para despertar todas sus emociones, y cabe mencionar que Celia tiene desactivados los comentarios de sus fotografías, solo Dios sabe que tanto comentarían sus seguidores ante los encantos de esta mujer.

La playera va acompañada en su mayoría de un calzón en color rojo pasión, que ¡vaya que enciende pasiones! pues cada vez que este conjunto se hace presente, la cantidad de likes es impresionante.

Celia Lora compartió en sus historias de instagram que se presentaría la noche de ayer en el club para hombres, ‘Mamitas’ en la ciudad de Puebla, seguramente dentro de poco se estará presentando en otros lugares, así que, si eres seguidor de sus encantos mantente pendiente porque lo más probable es que nosotros te entreguemos esa información.

