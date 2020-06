Celia Lora enseña sus voluptuosas “nenas” en Instagram

Celia Lora es una de las playmates más populares que hay en México, pues la hija del cantante Alex Lora suele subir contenido muy candente a su cuenta de Instagram, en donde enamora a todo aquel que la sigue.

Ejemplo de esto es la fotografía que subió recientemente a su cuenta de Instagram, a través de la sección de historias, en donde aparece presumiendo sus voluptuosos atractivos delanteros, mientras posa en lencería muy sexy

En la imagen posteada por la famosa se ve que sus pechos son de un tamaño irreal, y eso es porque ella también ha pasado por bisturí, y no le da pena admitirlo, pues pudo llegar al tamaño que siempre quiso.

Celia Lora apoya al comercio local

La famosa mostró que no solo tiene grandes sus partes íntimas, si no que la parte del cuerpo que tiene más grande es el corazón, pues no es la primera vez que utiliza sus redes sociales para promocionar a algún negocio local, sino que desde el inicio de la cuarentena ha comprado y ayudado a personas que están pasando por una mala situación económica.

Celia Lora ha pasado esta cuarentena junto a su padre Alex Lora, a quien hemos visto hacer carnes asadas, y hasta conciertos en línea para matar el tiempo durante la contingencia por Coronavirus.

Además ha colaborado con un grupo de mujeres que tienen huertos en Xochimilco y que están perdiendo sus cosechas a causa de la pandemia, por lo que la famosa también los ha promocionado y apoyado, para que llegue a más público.

La hija de Alex Lora es una profesional en todo sentido, pues además celebró el reciente estreno de Acapulco Shore, donde ella ha participado del reality show, siendo una pieza clave para mantener el rating en el espectáculo.