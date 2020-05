Celia Lora enseña su parte noble sin pena en Instagram

Celia Lora es una de las playmates más candentes que hay en México, sin embargo, su más reciente publicación no fue para mostrar sus atributos físicos, sino fue para mostrar el enorme corazón y la parte más noble que tiene para apoyar a quienes más lo necesita.

En ese sentido, promocionó un proyecto de mujeres que apoyan a otras mujeres que tienen sus huertos en Xochimilco, y que por culpa de la cuarentena por Covid-19 están perdiendo sus cosechas, en ese sentido, la famosa recibió unos arbustos, los cuales mostró a través de un video.

En dicho clip se ve como la famosa muestra sus bolitas de tomate Cherry que están por crecer, además enseñó sus plantitas de menta, fresa y espinaca.

“Lo mejor es que ayudas a una familia de 3 mujeres y esto está padrísimo, además es una tontería que esto se pierda, y aprendes a cosechar”

Mira el video de Celia Lora

La famosa mostró que no solo tiene grandes sus partes íntimas, si no que la parte del cuerpo que tiene más grande es el corazón, pues no es la primera vez que utiliza sus redes sociales para promocionar a algún negocio local, sino que desde el inicio de la cuarentena ha comprado y ayudado a personas que están pasando por una mala situación económica.

Celia Lora ha pasado esta cuarentena junto a su padre Alex Lora, a quien hemos visto hacer carnes asadas, y hasta conciertos en línea para matar el tiempo durante la contingencia por Coronavirus.

Te puede interesar: Celia Lora exhibe la retaguardia con una atrevida pose en la cama ¡HOT!

Aunque la playmate tiene un pasado oscuro, incluso mató a un peaton por un accidente automovilístico, no cabe duda de que tiene su lado amable y lo ha demostrado en las últimas semanas, además sigue consintiendo a sus seguidores, a quienes deleita con candentes imágenes en Instagram, donde ya cuenta con más de 6 millones de fans.