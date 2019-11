Celia Lora enseña su adicción al alcohol, estando sin ropa

Celia Lora es una de las playmate más polémicas que hay en México, y es que la hija de Alex Lora ha sido encarcelada por desacato a la autoridad y por alterar la vía pública mientras se encontraba paseando por Quintana Roo. Tras dicho acontecimiento, se supo por fuentes confiables que se debió a estar en estado de ebriedad.

En ese sentido, Celia Lora se ha mostrado muchas veces sosteniendo un trago en la mano en sus fotos de Instagram, y muchas personas cercanas a la playmate han asegurado que tiene un pequeño problema de alcohol.

Pero Celia Lora es mucho más que solo su gusto al trago, sino también es una de las mujeres más bellas que existen en el país, y quiso demostrarlo con una reciente foto en su cuenta de Instagram, en donde se le vio todo.

En la imagen aparece con unas medias de red semitransparentes, que dejan parte de su zona sensible al descubierto, además no trae ropa interior en el busto, por lo que también es posible ver las “nenas” de Celia Lora. Eso sí, para no ser censurada por Instagram, la modelo se cubre con su antebrazo.

El detalle que llamó la atención fue que sostiene una bebida alcohólica en cada una de sus manos, una de las cuales está siendo ingerida por Celia Lora.

La fotografía logró en menos de una hora más de 40 mil likes por parte de sus seguidores, quienes se deleitan día tras día con las candentes fotos que publica la mujer de 35 años. Y es que Celia Lora cuenta con más de 4.4 millones de seguidores en Instagram, que le siguen la pista a la sensualidad de la actriz.

Celia Lora ha pasado un 2019 muy cambiante, pero con muchos éxitos, porque a mediados de año la pudimos ver en el programa Acapulco Shore.

