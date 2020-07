Celia Lora enseña sin pudor su calzón con transparencias

Celia Lora es una de las playmates más reconocidas en México, y esto se debe a su exuberante belleza, que esta famosa cuenta con los atributos físicos más deseados del país.

La hija de Alex Lora, quien se hizo popular después de posar sin ropa para la revista de caballeros Playboy se ha abierto paso en el mundo del exhibicionismo, del cual es un referente, por lo que no solo tiene cientos de seguidores en only fans hot go, sino que también deleita a sus fans en Instagram.

Tal es el caso de una de las fotos que publicó este 30 de junio, en donde podemos ver a la sexy famosa sentada en una barra, con las piernas cruzadas, y la única prenda que tiene puesto es un calzón negro de encajes con transparencias.

La famosa no tiene puesto sostén, y se los cubrió con una mano, para que Instagram no la censure, pues la plataforma es muy estricta en cuanto a la censura, y no permite que se vean partes íntimas muy explícitas.

Mira la foto de Celia Lora

Sin embargo, la hija de Alex Lora suele retar a Instagram tratando de romper las reglas, eso ha hecho que esta famosa sea censurada en varias ocasiones, sin embargo, siempre encuentra la manera de volver a poner cachondos a sus fans.

La playmate cuenta actualmente con más de 7 millones de seguidores, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones, y sus nuevos proyectos, pues esta famosa también ha incursionado en el mundo de la televisión, participando en el reality show Acapulco Shore.

Te puede interesar: ¡Cachonda! Celia Lora se quita la ropa en Instagram

Celia Lora además se ha empeñado en dar a conocer que su atributo más grande es la nobleza, por lo que durante esta cuarentena se dedicó a apoyar a negocios locales, a los que económicamente no les fue tan bien, enseñando los productos en sus redes sociales.