Celia Lora dice que fue el CHIVO EXPIATORIO del caso Paulette ¡Escándalo!

Celia Lora dio una escandalosa teoría sobre el porque estuvo en prisión por tres meses en 2010, acusada de homicidio imprudencial, y al parecer, se debió a una conspiración del gobierno.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz dijo que su condena se debió a que el gobierno de la Ciudad de México quería un chivo expiatorio para calmar las aguas después del controvertido caso Paulette, dos meses antes.

“A ver si esto no lo vetan: acababa de ser lo de Paulette y siempre necesitas algo para desviar la atención de una cosa así y en ese momento, no sé si te acuerdas, fui yo. Ponte a buscar y ve las fechas, en ese momento del pedo me agarraron, yo no había salido en ningún lado, la cosa era quién era mi papá”.

La hija de Alex Lora, también respondió a los rumores de que intentó escapar de la ciudad cuando se enteró que había una orden de aprehensión en su contra: “decían que me estaba escapando, yo no me estaba escapando a ningún lado, yo llegué solita a Santa Martha Acatitla”.

El día que Celia Lora mato a alguien

Celia Lora también recordó como fue el terrible día en que estuvo involucrada en un accidente donde una persona perdió la vida. El hecho ocurrió en el Periférico de la CDMX un jueves alrededor de las 5 de la mañana.

“Yo trabajaba un viernes en la oficina de mis papás y venía normal, pero pensé que iba a dar la vuelta (la pickup); no sabía que estaba estacionado, entonces en cuanto yo le pegué la pick up le pega a un teléfono público, resulta que ellos estaban limpiando, iban juntos y esa misma camioneta se lo llevó a él”.

Celia Lora es arrestada en Playa del Carmen tras muerte de víctima en su accidente de tráfico

“Me decían, atropellaron a alguien y yo decía, ¿de qué hablas? Porque yo nunca vi a nadie hasta que se levantó, llegó una ambulancia y se fue. Yo iba sola, estaba a una vuelta U de llegar a mi casa [...] inventaron una cosa que es imposible de grados de alcohol. Sí tomé, pero no al grado de lo que se dijo, reveló Celia Lora.

"El problema es siempre mi cara porque la pinche vecina esa dijo, su papá es Alex Lora, me empezaron a pedir dinero luego luego”.

La playmate agregó como fue enterarse de la muerte de la persona: “me avisan a las 5 pm que la persona falleció. No entendía por qué, yo vi que se paró, pero se desangró en urgencias 12 horas después. De repente llegaron los judiciales, empezó a ser una subasta rarísima, de si les das dos millones de pesos se van y yo, o sea, ¿les vale si fui yo? [...] nunca vi a nadie llorar, todo era dinero. Los familiares de la víctima querían 2 millones de pesos”.

Al finalizar, Celia Lora dijo que durante su tiempo en prisión otras reclusas deseaban conocerlas: “No hay un pedo, esto me tocó vivir. No soy ese tipo de persona. Me hice amiga de todas las lacras, desde el día que llegué todas querían conocerme”.

Te puede interesar: Celia Lora luce el TRIANGULITO abierto y decorado ¡Sin pena!

¿Qué opinas de la teoría de Celia Lora sobre su condena a prisión?, ¿Crees que realmente fue una distracción por el caso Paulette? Comparte tu opinión con La Verdad Noticias en los comentarios.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.