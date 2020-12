Celia Lora despide a Armando Manzanero con esta foto junto al maestro

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el cantante y compositor mexicano, Armando Manzanero, falleció este 28 de diciembre a causa de complicaciones provocadas por su diagnóstico de COVID-19.

El mundo del espectáculo no ha sido ajeno a este sensible fallecimiento, pues a través de las redes sociales muchos famosos se han manifestado para despedir al músico yucateco, en ese sentido, Celia Lora, la playmate no ha sido la excepción.

Y es que esta famosa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que aparece junto a su papá Alex Lora, y junto al fallecido compositor, y esto lo acompaño de la letra de una de sus canciones favoritas.

“Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río”.

La famosa recibió cientos de likes por parte de sus fans en Instagram, y bloqueó las opciones de comentarios, pues esta no es una foto común, sino que para ella es importante rendir tributo a un cantante que fue un ídolo para ella.

Mira la foto de Celia Lora con Armando Manzanero

Y es que el 2020 se está despidiendo de una de las maneras más tristes, pues la pandemia por coronavirus ha dejado varias muertes en el mundo del espectáculo, siendo la del maestro Manzanero una de las más tristes, que ha provocado un luto a nivel nacional.

Políticos como Mauricio Vila y Andrés Manuel López Obrador, empresarios como Arturo Ellias Ayub, playmates como Celia Lora, actores como Danna Paola, y de más miembros de la farándula han rendido homenaje al icónico compositor.

Y aunque el cantante ha partido de este mundo terrenal, su música permanecerá en el corazón de sus fans y de sus familiares, así como de sus amigos en el mundo de la farándula.

