¿Celia Lora demandará a La Casa de los Famosos, el nuevo show de Telemundo?

La Casa de los Famosos, el nuevo reality show de Telemundo, lleva una semana al aire y ya ha sido involucrada en varios escándalos. Ahora se dio a conocer durante la transmisión 24/7 del programa que Celia Lora está inconforme con la producción e incluso amenaza con dejar la competencia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la polémica hija de Alex Lora es censurada por los productores, pues desean cambiar su forma de vestir ya que la consideran muy llamativa. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ellos ingresaron a su domicilio sin permiso para buscarle ropa adecuada.

Ante dicha situación, la "boss" de Acapulco Shore aseguró que podría demandar Telemundo, pues en el contrato no estaba estipulado que ellos pudieran hacer eso. Asimismo, reveló que es víctima de censura, ya que le han pedido que cubra algunos de los tatuajes que posee.

Quiere irse del show de Telemundo

La polémica influencer dejó en claro que ya no desea formar parte de la competencia, pues incluso ya tiene armada sus maletas. Sin embargo y en un intento por retenerla, sus compañeras le cuestionaron sobre la posibilidad de que un familiar suyo le haya dado la ropa a la producción, pero ella aseguró que es la única que tiene llave de su departamento.

“Me quiero ir a mi casa… Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre. Ahorita me acaban de decir que me ponga manga larga… En mi maleta tengo más cosas, no vas y te metes a mi casa… Yo hasta los puedo demandar”, declaró muy enojada sin importarle que las cámaras de la cadena Telemundo estén grabando.

¿Qué hace Celia Lora?

Además de tener una vida polémica, la playmate es conocida por conquistar las redes sociales con sus atrevidas fotografías.

Celia Lora es conocida, además de tener una vida muy polémica, por presumir sin pena alguna las sexys fotos de su página privada en su cuenta de Instagram, la cual está a casi nada de superar los diez millones de seguidores. Además, destaca por ser empresaria, pues es dueña de una línea de bikinis llamada Celi Sheli.

