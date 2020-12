Celia Lora deleita la pupila con cachondo video en ropa con transparencias

Celia Lora es una de las playmates más populares no solo de México, sino de toda latinoamérica, y hasta en todo el mundo, pues cuenta con millones de fans, quienes la conocieron cuando esta famosa posó sin ropa para la revista de Playboy.

En ese sentido, aunque pasan los años desde aquel momento, para la hija del rockero Alex lora es como si nunca hubiera pasado el tiempo, y ahora se encuentra en uno de sus mejores momentos más sexys que nunca.

Lo anterior lo podemos comprobar solamente con entrar a su cuenta oficial de Instagram, en donde regularmente comparte imágenes subidas de tono, siempre mejorando su calidad, y en esta ocasión sorprende a todos con un video.

En dicho clip aparece posando en una ropa de transparencias, que, aunque no mostró de más, si nos dejó ver su belleza portando este sexy atuendo.

Mira el video de Celia Lora

Por cierto, esta famosa ha decidido incursionar, no solo en el mundo del modelaje, sino también en el mundo de la televisión, pues desde hace unos años la vemos colaborar con el programa Acapulco Shore, en donde toma el papel de “La Boss”, sin embargo, esta no es la única participación que tiene en tal medio, sino que también co MTV tiene un programa llamado “El Consultorio del Amor”.

Por si fuera poco, hace unos días la vimos también estar presente en Tv Azteca, en el programa “Todos Quieren Fama” junto a Roger González, y en donde se enfrentó a otras personalidades del mundo del espectáculo.

Asimismo, ha probado suerte en el mundo de Youtube, en donde puso en marcha su proyecto “La esquina del chaqueto”, mismo que ha tenido una gran afluencia por parte del público.

