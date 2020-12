Celia Lora confiesa que se agarró a Ricky Martin y Robbie Williams ¡Golosa!

No es secreto para nadie que Celia Lora fue una gran fanática de Ricky Martin, e incluso se supo que la playmate se había tatuado el autógrafo del cantante en su retaguardia. Ahora, la hija del rockero Alex Lora revela que hubo una ocasión en la que se besó con el puertorriqueño.

Esto ocurrió en una entrevista exclusiva que Celia Lora le otorgó a Yordi Rosado para su programa en Youtube, ahí la playmate mencionó que tuvo un pequeño encuentro con Ricky Martin y Robbie Williams, a quien también tuvo la oportunidad de besar.

Celia Lora realizó polémicas declaraciones en entrevista para Yordi Rosado.

Celia Lora revela quien de ellos besa mejor

La playmate platicó con Yordi Rosado la manera en cómo sus padres se conocieron durante el festival de Avándaro, en el cual Chela Lora había asistido porque era una gran fanática de Alex Lora.

“Me lo agarré a él (Ricky Martin) y a Robbie Williams dos veces… No, no me lo di, pero me lo agarré con uno besitos”, declaró Celia Lora sin pena alguna.

Celia Lora asegura que Robbie Williams besa mejor que Ricky Martin.

Cuando Yordi Rosado le preguntó a la estrella de Acapulco Shore sobre quién de los dos cantantes besaba mejor, ella aseguró que Robbie Williams, respuesta que sin duda alguna dejó sorprendido al conductor y al público en general, quienes esperaban que escogiera a Ricky Martin.

Te recomendamos leer: ¿Celia Lora le trae ganas a Brozo? Esto dice la playmate

¿

La entrevista de Celia Lora a cargo de Yordi Rosado tocó diversos temas que han ocurrido a lo largo de su polémica vida, como aquella vez que fue acusada de matar a un peatón en la CDMX. También se animó a revelar varios secretos, mismos que dejaron fascinados a todos sus fanáticos y que puedes descubrir en el video que aquí te dejamos.

¿Crees que sea verdad la historia de Celia Lora con Ricky Martin y Robbie Williams? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram