Celia Lora confiesa que ha recibido propuestas indecorosas y millonarias

Celia Lora se sinceró y confesó cómo lidia con las personas, en su mayoría hombres, que la buscan a través de sus redes sociales. Y fue ante las cámaras de diversos medios de comunicación, donde la modelo reveló que incluso le han llegado propuestas millonarias.

La hija de Alex Lora aseguró que para ella es algo normal recibir mensajes de sus seguidores, sin embargo, señaló que en algunas ocasiones recibe textos o imágenes explícitas de los caballeros.

Recientemente, Lora celebró el 20 de Playboy México protagonizando una atrevida portada para la revista con la que ha colaborado más de 10 años, por lo que la modelo cuenta con un gran número de seguidores.

La famosa reveló algunas de las propuestas que ha recibido por parte de los caballeros, misma que calificó como una falta de respeto. “Pues es normal, es diario, siempre se me ha hecho ofensivo, se me hace una falta de respeto, y aunque no sea en mala onda, son muy lanzados, y es la manera más fácil en que yo rechace", dijo

Asimismo, Lora dejó en claro que nunca ha aceptado ni que le peguen la cuenta: “Me pasó apenas, que fui a comer a un lugar y me querían pagar la cuenta, eso es pésima idea, yo me pongo pésima”, precisó.

"Hay un ridículo, uno que estaba encuerado en billetes, pero me dio mucha risa porque yo estaba en Santorini (Grecia) y yo de, o sea, por favor" expresó la hija de Alex Lora al revelar que abrió su canal de YouTube a fin de exhibir este tipo de casos.

“Los voy a quemar y aparte todos casados, con hijos; pongo el usuario, métanse a mi canal, ahí pueden encontrar a sus esposos”, advirtió.

¿Qué edad tiene Celia Lora?

Celia Lora es hija del cantante José Alejandro Lora Serna, mejor conocido como Alex Lora. Nació el 25 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 38 años de edad. Tal y como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, Lora reveló que no quiere tener hijos ni casarse.

