Celia Lora confiesa qué es lo que menos la enamora de un hombre

La exuberante Celia Lora hizo una fuerte confesión durante el programa de MTV “El Consultorio del Amor de Celia Lora”, donde la sensual playmate está demostrando su talento como conductora de televisión.

Todo comenzó durante el más reciente episodio, donde Celia estaba hablando sobre los ex novios. El programa que conduce la famosa hija de Alex Lora consiste en que miles de fans manden algunas de sus experiencias y ella las analiza dando su opinión y consejo.

Celia afirmó en este episodio que ella no entiende porqué muchas personas extrañan a sus ex parejas, ya que la playmate considera que al ser ex novios deben de quedar en el pasado y enfocarse en nuevas personas.

Celia ofrece sus mejores recomendaciones sobre el amor y otros temas en su programa de MTV, que se ha vuelto uno de los preferidos del público/Foto: El Porvenir

Pero uno de los momentos más divertidos para el público fue cuando Lora confesó que ella nunca se enamoraría de alguien que “lo tuviera chico”, esto después de que una fan le escribió que cortó a su pareja porque tenía su miembro de un tamaño que no le gustaba.

También, Celi Lora relató que uno de sus ex novios embarazó a una de sus amigas que supuestamente era gay. Esto dejó en shock a la modelo erótica, ya que no se esperaba que algo así le ocurriera.

Celia Lora conquista la pantalla de MTV

Con 20 episodios en la cuenta de Facebook de MTV, Celia está demostrando un lado muy divertido que muchos de sus fans quizás no conocían. La sexy mujer de 37 años comparte su carisma y sus anécdotas con sus seguidores en “El Consultorio del Amor”.

Por lo cual, si quieres recibir un importante consejo amoroso de Celia, es probable que no te querrás perder este espectáculo de MTV.

Además, si te encanta ver el increíble cuerpo de Lora con muy poca ropa, puedes seguirla en su Instagram, donde ya tiene más de 8 millones de seguidores.

