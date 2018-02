Celia Lora colapsa las redes con tremenda 'retaguardia'

Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora) el Feb 2, 2018 at 5:57 PST

Celia Lora revela en entrevista con El Universal cómo estuvo la situación cuando se le relacionó con un accidente años atrás, en el que ella se vio involucrada.

La hija de Álex y Chela Lora cuenta su verdad, luego de haber sido acusada de homicidio culposo por el que fue sentenciada a 4 años de libertad condicional.

Fue hace 7 años cuando Celia iba llegando a su casa y en un accidente automovilístico, un transeúnte resultó lesionado y posteriormente murió. Por ello, Celia estuvo recluida 4 meses y condenada por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, en la entrevista cuneta algo insólito que descubrió al salir de prisión: la supuesta familia del fallecido hombre, ni siquiera eran sus parientes… ¡Sólo querían dinero!

“Cuando yo salí y llegué a mi casa, me entregaron muchos papeles para firmarlos y llegó un momento donde le pregunté a mi abogada si había entendido mal… La gente esa que tanto 'jodía' no era su familia (del fallecido), los sacaron de una alcantarilla por ahí.”

"Con razón yo entendí tantas cosas después, nunca las ví llorando, por ley les correspondía escuela a los hijos y no quisieron, ellos querían dinero, me vieron como un cheque el blanco. Entonces hasta que salí entendí que esa gente no era pariente del señor. Así es desgraciadamente.”