Celia Lora celebra el 20 aniversario de Playboy México con atrevida portada

La playmate robó miles de suspiros al posar en la nueva edición de la revista Playboy.

Celia Lora despertó las más bajas pasiones de los caballeros al celebrar el 20 aniversario de la revista Playboy México y el primer aniversario de la revista Playboy LATAM con una nueva, sexy y atrevida portada que la muestra totalmente desnuda y rodeada de hermosas mujeres.

La doble portada fue presentada hace dos días en una conferencia de prensa, en la cual vimos a la polémica playmate lucir un entallado y transparente atuendo negro que dejaba al descubierto su ropa interior. Fue ahí donde ella confesó que la sesión de fotos está inspirada en el empoderamiento femenino.

La polémica influencer quiso plasmar el empoderamiento femenino en la nueva portada de Playboy Latam.

De acuerdo a las declaraciones de la hija de Alex Lora, el aparecer desnuda y con las manos de otras modelos cubriendo sus partes íntimas va más allá del morbo que puede causar en los hombres, pues busca representar la manera en la que las mujeres deben de apoyarse las unas a las otras.

Su tercera vez en Playboy

La primera porta llegó en octubre del 2011, mientras que la segunda la realizó en julio del 2017.

Cabe destacar que esta es la tercera vez que engalana la portada de la revista Playboy. Sin embargo, un detalle que muy pocos saben es que ella no estuvo a gusto con la primera sesión de fotos, misma que protagonizó en octubre del 2011, es decir hace más de 10 años.

“Este año son 10 que salí la primera vez… Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”, declaró Celia Lora, asegurando que se atreve a posar sin ropa para demostrar y demostrarse a sí misma que ama y acepta su cuerpo como es.

¿Qué edad tiene Celia Lora?

Pese a que es un personaje polémico, la hija de Alex Lora goza de gran popularidad en las redes sociales.

Celia Lora nació el 25 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 38 años de edad. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la hija de Alex y Chela Lora celebró su cumpleaños con una sexy fotografía en Instagram, misma que sin duda alguna dejó sin habla a más de un caballero.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales