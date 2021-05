Celia Lora causó gran revuelo en redes sociales al arremeter en contra de Luis Miguel, esto en una reciente entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca. El motivo por el cual la playmate está enojada con el cantante es porque este no se pronunció al respecto de la muerte de Armando Manzanero.

De acuerdo a declaraciones de la hija de Alex Lora, mismas que puedes ver a partir del minuto 21:33 del video que La Verdad Noticias presenta a continuación, ella está en desacuerdo con que Luismi no se haya despedido de “El Maestro”, como se le conocía al cantautor yucateco.

Luismi no se pronunció ante la muerte de Armando Manzanero, lo cual hizo enojar a Celia Lora.

“Luis Miguel no dio el pésame cuando se murió el maestro Armando Manzanero, nada más”, fue la tajante respuesta que la ex boss de Acapulco Shore dio cuando fue cuestionada sobre el porqué no tolera que le mencionen el nombre de “El Sol”.

Armando Manzanero fue amigo de la familia de Celia Lora

Asimismo, la influencer aseguró que el intérprete de ‘Esta Tarde Vi Llover’ tuvo gran cercanía con su padre, el rockero Alex Lora. Por tal motivo, ella considera al cantante como una persona importante para su familia, lo cual provoca que su enojo con Luismi sea aún fuerte.

“Era de los mejores amigos de mi papá, yo lo consideraba alguien muy importante de mi familia, aparte para el país, entonces si es un tema que a mi me molesta bastante” fueron las contundentes palabras de Celia Lora ante las cámaras del programa Ventaneando.

¿Qué canciones compuso Armando Manzanero a Luis Miguel?

"El Sol" rindió homenaje a Manzanero en el último episodio de 'Luis Miguel: La Serie'.

Durante la entrevista, los reporteros mencionaron que una parte del éxito de “El Sol” había sido posible gracias a las canciones que Armando escribió para él, las cuales fueron incluidas en la trilogía discográfica ‘Romances’. En ella destacan temas como ‘Por debajo de la mesa’ y ‘Amanecer’, entre otros.

A pesar de la buena dupla musical que hacían, Luismi y Armando Manzanero se distanciaron cuando el ego de los dos chocó, además de la falta de disciplina del hijo de Luisito Rey. Sin embargo, “El Maestro” declaró hace unos años que no tiene rencor hacia él y que estaría muy feliz de verlo nuevamente, reencuentro que lamentablemente no sucedió.

Pese a que no se pronunció al momento de su muerte, el cantante le dedicó el más reciente episodio de su bioserie en Netflix.

