Celia Lora arremete contra fans y amenaza con DESTRUIR sus celulares

No se puede negar que Celia Lora se ha convertido en una de las mujeres más famosas de las redes sociales en la actualidad gracias a sus escándalos mediáticos, al ardiente contenido que comparte sin pudor alguno, sus apariciones en las portadas de la revista Playboy y su reciente participación en Acapulco Shore, el reality show de MTV.

Es por ello que no sorprende que todos los días se hable de Celia Lora en las redes sociales y hoy no ha sido la excepción, pues se ha dado a conocer una pasada entrevista en donde la playmate asegura que destruye los celulares de aquellos fanáticos que la graban a escondidas cuando ella acude a los antros a divertirse con sus amigos.

Celia Lora fue invitada a dar una entrevista en 'El Frasco', un canal de Youtube.

La polémica hija de Alex Lora reveló en una entrevista para El Frasco TV que no le agrada el hecho de que las personas se acerquen a pedirle fotos, esto debido a que la mayoría de ocasiones no son nada cuidadosos y que siempre terminan lastimándola físicamente.

“Me caga que, pu*a, me han sacado unos pedos que las señoras me agarran así me jalan, me rasguñan o en los aviones w3y ¿No te pasa?”, declaró Celia Lora.

Celia Lora odia que la graben en secreto

Celia Lora reveló que no le gusta que los fans la jaloneen y pellizquen.

De igual forma, la famosa playmate reveló que no le agrada que los fans la molesten cuando va al antro y que si hay algo que detesta en lo absoluto es que la graben sin su consentimiento, es por ello que cuando se da cuenta, siempre termina confiscando o destruyendo el teléfono celular de la persona.

“Me mal viaja mucho de que w3y, no sé, un antro y de repente me doy cuenta que siempre me están grabando y que me están tomando fotos, pero soy experta en romper teléfonos”, añadió Celia Lora.

Las declaraciones de Celia Lora causaron la indignación de los cibernautas, quienes le hicieron saber que es gracias a sus fans que ella es quien es ahora, pues de otro modo sólo sería recordada por los escándalos mediáticos que protagonizó en el pasado.

¿Qué opinas de las declaraciones de Celia Lora? ¿Crees que es aceptable que ella destruya los teléfonos celulares de quienes la graban sin su consentimiento? Deja tu respuesta en la sección de comentarios.

