Celia Lora aparece en un sitio web porno

Celia Lora ya estuvo en portada de la famosa revista “PlayBoy”, ahora nos quiere sorprender luciendo su sensual y desnudo cuerpo en una página web para adultos de nombre “HotGo” donde será una de las imágenes principales con difusión en 29 países incluyendo México.

Dicha modelo se siente orgullosa de este paso nuevo en su vida y declara en una entrevista lo siguiente:

“Me recomendó mi patrón Alfredo Sevilla con la gente de HotGo, al principio no me hice ideas y cuando lo vi como un hecho me emocioné, fue un viernes, el lunes me estaban hablando, y el martes ya me habían mandado contrato. Estoy muy emocionada”, contó en entrevista.

Celia, recalcó que estará exhibida en 15 tomas en video, donde no saldrá con ningún chico ya que estará frente a la cámara haciendo de las suyas (desnuda) para deleitar las pupilas de los cibernautas.

Comentó que estuvo rodando los videos 2 meses atrás, del cual cada video tiene duración diferente y locaciones distintas; este material espezó a estar disponible desde ayer 22 de agosto, del cual tendrá dos semanas de promoción en México mientras que parte de la gira d promoción será en noviembre en Colombia y Argentina.

“soy una mujer libre y dueña de mi cuerpo, y no de ‘a ver qué opinan’, porque hay mucha gente que no lo ve bien, cuando todavía vivía el patrón (Hugh) Hefner, lo cuestionaban mucho acerca de que la revista explotaba a las mujeres, cuando al contrario, celebraba a la mujer”, describió…

Por otro lado, la hija del cantante Alex Lora espera que esta decisión sea bien recibida, y a su le abra muchas puertas, ya que siempre se mantiene muy positiva y desea que aprenda algo de esto.

“Mis papás ya están resignados, al final a mi papá le gustó la idea, pero deja que le diga que son 29 países porque no le había dicho, están contentos, ellos me apoyan en lo que sea, aunque también les dije ya que lo había hecho”, bromeó.

Celia Lora dijo que a veces es muy feminista, sobre todo cuando está con sus amigas, las cuida mucho y actúa como si fuera la hermana mayor; y dijo no entender la actitud de los hombres que les faltan al respeto a las mujeres cuando todos tienen mamá.

Me molesta mucho, no nada más conmigo sino con todo el mundo, el acoso y que no existe el respeto a una mujer, no va a cambiar nunca, y menos con los teléfonos y el Instagram”, relató.

Esta figura femenina se siente feliz, tranquila y orgullosa de sus avances personales, del cual espera ser bien aceptada por todos, y recalca que si tomo esa decisión era para probar algo nuevo, esperando no ser tachada como una prostituta, pues es un oficio muy honrado.