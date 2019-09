Celia Lora abre las piernas y deja a la vista su zona de placer (FOTO)

No nos queda ninguna duda de que Celia Lora se ha consolidado como una de las mujeres más atrevidas de la farándula mexicana; su irreverencia y rebeldía la ha hecho destacar como figura pública y en consecuencia, le ha traído gran popularidad en las redes sociales.

Otro de los factores que han aportado a que Lora sea tan exitosa, son las atrevidas fotografías y videos que publica en su cuenta oficial de Instagram, retando constantemente la censura de la plataforma con tal de dejar boquiabiertos a sus 4 millones de seguidores, más los que se van sumando a la página día con día.

Aunque desde hace un par de semanas Lora desactivó la opción para dejar comentarios en sus publicaciones, esto no ha sido impedimento para que la actriz de películas ‘solo para adultos’ mantenga interacción con sus fanáticos, pues sabe que gracias a ellos actualmente es una exitosa celebridad en nuestro país.

Esto ha demostrado la humildad que posee Celia Lora; prueba de ello son los memes que los cibernautas crean con sus imágenes, y que ella misma comparte en sus redes sociales, tal como la de hace un par de días, donde se ve a la modelo de perfil pegada en un tubo, mismo que provocó que sus pompas se dividieron en dos, haciendo que su silueta se viera realmente apetitosa y desatara las más bajas pasiones de los usuarios del Internet.

Al pie del provocativo meme, la hija del rockero Alex Lora escribió:

“Jajajajaja no me acuerdo quien me lo mandó pero gracias”.