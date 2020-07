Celia Lora abre canal de Youtube ¿Desesperada?

La cuarentena ha afectado económicamente a mucha gente, y parece que Celia Lora ha sido víctima de dicha crisis, pues ha intentado posicionarse ahora como una Youtuber, y ya compartió su primer video en dicha plataforma, el cúal título “¿Que me ha enseñado la cuarentena?”.

Aunque no tiene muchisima producción, su video busca también retar a la censura de Youtube, pues más que instagram, Youtube tiene muchas cláusulas sobre el contenido candente y subido de tono, por lo que está famosa lo reta mostrando de más.

En su primer video, que dura solo 3 minutos, la famosa revela cosas sobre lo que ha hecho en este tiempo, y efectivamente revela que también le ha afectado económicamente, pues proyectos que tenía en puerta quedaron pospuestos, lo que la llevó a hacer y probar cosas nuevas.

De hecho, la hija de Alex Lora habla sobre “El consultorio del amor” que realizó para MTV, pues asegura que dicho proyecto no hubiera salido a la luz si no hubiera tenido que pausar algunos proyectos por el Coronavirus.

Otra de las confesiones que hizo es que un canal en Youtube era algo que quería desde hace tiempo y finalmente tuvo la oportunidad de hacerlo.

Además, como hemos revelado anteriormente, Celia Lora ha demostrado que su mejor atributo es el corazón, pues durante la cuarentena se ha dedicado a apoyar a negocios que necesitan promocionarse, pues confesó que personalmente le afecta pensar en las pequeñas empresas que están quebrando.

“¿Como de repente de un día a otro ya valio M*dres todo? y pues como saben me ha escrito mucha gente, a mi no me quita nada, yo para nada cobro, yo feliz, yo siento muy bonito”, reveló.