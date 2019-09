Celia Lora ZAMBULLE sus “chichonales” en aguas oaxaqueñas (FOTO)

La despampanante modelo Celia Lora ha vuelto hacer arder el Instagram en una sorpresiva visita las tierras del estado de Oaxaca, en donde ha cautivado con la voluptuosidad de sus encantos.

Resulta que en esta ocasión la atrevida Celia Lora se ha dejado ver en una pose con la que ha calentado las miradas de todos los internautas que visitan su Instagram, ya que aparece zambullida en una alberca dejando expuestos sus reconocidos “chichoñales” de ensueño.

La imagen hasta el momento ha reventado en reacciones, pues ha alcanzado más de doce mil reacciones por parte de sus seguidores y no abundan los comentarios solo porque la sensual Celia Lora ha bloqueado el que se le pueda comentar a la publicación.

Pero eso no es todo y como es costumbre de Celia Lora, en cada una de sus paradas a los lugares a donde asiste, siempre exhibe sus encantos en distintas poses que hacen que muchos no les quede más que imaginársela entre sus más íntimos sueños.

Poco después de haber publicado la imagen en cuestión, Celia Lora dio otras grandes exclusivas que otros ardientes trajes de baño, por ejemplo en un bikini morado entre las espinas de los nopales y los magueyes, mientras que en otra aparece mostrando su figura y sus tatuajes en otro traje de baño, pero en esta ocasión resaltando sus curvas.

DATOS SOBRE CELIA LORA

Celia Lora, hija del roquero Alex Lora, da de qué hablar por sus fotografías en Instagram, pero más allá de sus desnudos y el revuelo que causa en redes sociales, destaca por ser una mujer disciplinada, que ha tenido participaciones en la famosa revista Playboy.

También se sabe que Celia Lora tenía 21 tatuajes en su cuerpo, pero han desaparecido cuatro, ya que ha comentado que: “Me los estoy quitando porque ya no me gusta cómo se me ven”.

