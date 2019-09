Celia Lora: “Me da ASCO el fulano” Así revela sus INTIMIDADES (VIDEO)

La atrevida Celia Lora quien recientemente causó polémica en Playa del Carmen, Quintana Roo, ahora ha vuelto a llamar la atención de muchos de sus seguidores con unas confesiones que ha realizado.

Fue en el famoso programa de Silvia Olmedo llamado “Terapia de shock” que Celia Lora ha hecho fuertes revelaciones íntimas de sus gustos de rops intima que le gusta enb los hombres y con su respuesta dejó a muchos impactado.

Resulta que la conductora Silvia Olmedo le preguntó qué piensa cuándo ve a un hombre con tanga: "¿Cuando ves a un hombre con tanga?", a lo que Lora contestó: "No, bye, es un bye”.

La controvertida influencer mexicana dejó en claro que gracias a Dios no se ha topado con algo así hasta el momento, pero la conductora española le continuó cuestionando que confesara otra cosa que no le agradara de los calzones de un hombre que quiere tener algo más que una salida con ella y así impactó con su respuesta:

"Me ha tocado que traigan hoyos en los calzones, eso sí es... Los colores también, hay unas combinaciones raras que no me gustan", por ello la conductora le volvió a preguntar que si esto le bajaba la pasión y ella volvió a contestar de la siguiente manera:

"Me da asco el fulano, porque eso dice mucho de tú higiene personal, totalmente, se acabó", y Silvia Olmedo volvió a insistir preguntando ahora: "¿y si hay canela?, ¿te ha tocado con canela?", lo que Celia respondió que muchas veces, carcajeándose y haciendo cara desagradable.

Cabe destacar que aunque Celia Lora se vea una mujer atrevida tiene detallitos que no le parecen en las personas que conoce, en especial en los hombres que quieran más con ella, pues ha dejado en claro que hay ciertas cosas que le provocan asco hasta el grado de alejarlos de su vista.