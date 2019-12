Celia Lora INSULTÓ a México en el Estadio Azteca ¡Se pasó de vulgar!

La famosa hija del roquero Alex Lora, quien lleva por nombre Celia Lora, es una famosa celebridad, playmate y actriz de películas para adultos que saltó a la fama en el 2014 cuando apareció por primera vez en “Lucky Ladies”, el famoso programa de FOX Life, donde convivió con controversiales mujeres relacionadas al rock.

Hay que destacar que luego en mayo de 2019 volvió a la televisión durante la transmisión de la sexta temporada de “Acapulco Shore”, el polémico reality show de MTV, en donde los mexicanos la pudieron conocer atrevida, divertida e irreverente como siempre se mostró en los principios de su fama.

Celia Lora, quien no hace mucho publicó su desnudo más ardiente de 2019, se caracteriza por ser una mujer que no le importa lo que digan los demás pues en reiteradas ocasiones ha declarado que ella vive su vida como “le da la gana”, sin pedirle permiso a nadie.

No queda duda que su belleza y exuberante atractivo físico le han permitido que los caballeros la consideren como un símbolo sexual capaz de despertar los más bajos y oscuros instintos, pues no por nada ha logrado acumular poco más de cinco millones de seguidores.

La irreverencia de Celia Lora

Es en ese sentido de rebeldía, que ahora Celia Lora, quien no hace mucho enseñó sus sensuales curvas en CACHONDA sesión de fotos, también mostró orgullosa su chamarra durante el partido de NFL que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

Pero lo que ha alterado algunos expectadores e internautas no es algun desnudo de la bella Celia Lora, sino la leyenda que iba plasmada en la parte trasera de su chamarra de mezclilla, pues hacía alusión a la frase “Mexico is the shit” que se hizo popular hace algunos meses.

Es por eso que sin pudor la polémica actriz Celia Lora presumió en sus redes sociales su chamarra con la leyenda “México es la verga”, que ha causado revuelo en las redes sociales, ya que es muchos lo han tomado como un insulto al país, aunque muchos otros saben que se refiere a una frase que se refiere similar a México es “Chingón”.

