Celia Lora FLOTA con sus “NENAS” en la alberca ¡Riquísima! (VIDEO)

Celia Lora se ha posicionado como una de las mujeres más encantadoras de la farándula mexicana, pues a su corta edad está sabiendo sacarle provecho a su fama disfrutando de los lugares más encantadores de México.

Es por eso que últimamente se luce en los mejores eventos de moda en distintas partes del país, pero también hace una gran labor de promocionar los eventos a los que asiste o le fascinan; además de ser una gran promotora del bello estado de Quintana Roo.

En esta ocasión la sensual Celia Lora ha protagonizado un video en su cuenta oficial de Instagram, mediante una de sus historias en donde invita a sus seguidores a asistir a uno de los eventos de uno de sus mejores amigos que es DJ.

Pero la invitación es lo de menos, cuando Celia Lora, aparece flotando con sus nenas sobre una cristalina alberca, en la que se deja entre ver sus grandes encantos y ella toda mojada.

El video sin duda ha causado tanto furor entre sus seguidores que si fuera una publicación normal hubiese recolectado un sinfín de reacciones y comentarios donde la halagaran por su inigualable belleza.

PLAYERAS MOJADAS

No hace mucho la hija de Alex y Chela Lora no dejó mucho a la imaginación, pues al olvidarse del sostén, todo se le transparentó bajo una delgada playera blanca, pues tal parece que Celia Lora no para con sus atrevimientos y en esta ocasión la ‘playmate’ deleitó a sus seguidores en Instagram al posar en un top blanco y transparente, pero sin sostén.

Hay que destacar que las candentes imágenes fueron compartidas por la ‘playmate’ mexicana a través de sus historias de Instagram, donde la guapa rockera también es una exitosa carrera como influencer, pues en su cuenta de Instagram suma más de 4 millones de seguidores a los que deleita con candentes imágenes en donde aparece en prendas muy íntimas.