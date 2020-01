Celia Lora: Exhiben fotos íntimas de la hija de Alex Lora con Apolonia Lapiedra

Celia Lora siendo una estrella del contenido candente para adultos, logró posicionarse como una de las modelos eróticas mejor pagadas de México, de igual forma es considerada la ‘Boss’ favorita en el reality show de MTV “Acapulco Shore”, pero unas recientes fotos elevadas de tono con la actriz porno Apolonia Lapiedra han paralizado las redes sociales.

Lo anterior, tomando en cuenta que Celia Lora desde hace 6 meses estuvo trabajando con la actriz porno Apolonia Lapiedra, donde ambas realizaron gran variedad de videos eróticos que se encontraban en sus páginas de contenido exclusivo en los próximos días.

Para sorpresa de la hija de Alex Lora, estos videos y algunas fotografías íntimas con Apolonia Lapiedra se encuentran circulando mucho en Twitter, aunque las imágenes han sido desenfocadas para evitar su censura en las redes sociales, sí podemos darnos cuenta de lo candente de la escena y cómo los fanáticos de ambas influencers se han paralizado al verlas.

Los fanáticos de Celia Lora y Apolonia Lapiedra tuvieron una larga tarea filtrando las imágenes de lo que se ve en los videos íntimos, donde ambas mujeres comparten frente a la cámara distintas posiciones sexuales, algo que anteriormente no era tan conocido de la hija de Alex Lora.

Por otra parte, Celia Lora está familiarizada con la polémica que lleva en su estilo de vida, siendo una famosa modelo erótica, esta no es la primera ocasión que se filtran imágenes de su trabajo exclusivo para adultos, pero no se puede negar lo subido de todo que son las imágenes y cómo la ‘Boss’ favorita de Acapulco Shore no tiene límites en mundo erótico.

La actriz porno Apolonia Lapiedra sigue ganando popularidad en el cine para adultos, así como un gran número de seguidores en su cuenta de Instagram, donde deja ver de cerca sus bien proporcionados atributos.

