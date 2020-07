Celia Lora DERRAMA sus encantos sobre la cama ¡Se le ve todo!

Celia Lora es una de las más destacadas influencer de las redes sociales, que está de moda en Instagram gracias a que comparte candentes imágenes que dejan muy poco a la imaginación de los internautas.

Es por eso que ahora la guapa modelo quiso que sus fans ardieran, pues adoptó una posición que ha alterado las emociones de los millones de fans que tiene en su cuenta oficial de Instagram.

Celia Lora derramada en la cama

Resulta que la famosa modelo mexicana, Celia Lora, quien es bastante popular y conocida por sus atrevidas fotografías, en esta ocasión se tomó una foto desde su cama, vistiendo una lencería roja, pero lo más importante es que estaba en una posición tan indecorosa que ha elevado la temperatura de muchos.

La bella Celia Lora en la fotografía aparece en su lencería roja favorita, con la cual ya nos ha deleitado antes, aunque esta ocasión superó sus límites, pues aparece desde su cama y no hincada, sino derramada en la cama en una postura en la que deja expuestos todos sus exquisitos encantos.

No queda duda de que la joven disfruta del gran amor y atención que recibe de sus fieles seguidores, pues diariamente están ahí para darle me gusta a sus nuevas fotos, por lo que ésta en particular superó las 100 mil reacciones en un par de horas de haber sido publicada.

Hay que destacar que Celia Lora es poseedora de una gran belleza, tanto que no acostumbra a maquillarse, pues considera que es algo que no necesita para lucir su guapura, aunque en esta fotografía si se maquilló un poco para lucir aún mejor.

Cabe destacar que Celia Lora ha aprovechado su gran fama, que le ha sido bastante útil durante este confinamiento, pues aparte de que ha ayudado a varios establecimientos a promocionar sus productos, ha recibido ya decenas de regalos de las mismas para que las mencione.