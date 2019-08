Celia Lora: ¿DECEPCIONADO Alex Lora de su “tremenda” hija? ¡Faltaba más!  

Celia Lora: ¿DECEPCIONADO Alex Lora de su “tremenda” hija? ¡Falta más!

El rey del rock mexicano Alex Lora recientemente ha impactado al hablar sobre la creciente fama de su hija Celia Lora, quien siempre está entre las mejores noticias del espectáculo.

Esto lo hizo para una entrevista que le realizó el equipo de Ventaneando donde asegura que no tiene ningún problema con el camino que ha escogido su hija Celia Lora en el mundo del espectáculo.

En esta revista también expresó que respeta su decisión de ser modelo y de que participe en un show en el que se le ve en candentes escenas que han dado mucho de qué hablar:

‘‘Todos quisiéramos que nuestros hijos fueran como nosotros quisiéramos, pero nosotros nunca fuimos como nuestros papás querían que fuéramos y ellos nunca van a ser como nosotros queríamos que fueran, cada quien desde que nace tiene trazado un camino que dios ya trazó, ya lo que uno hace es solamente recorrer ese camino, y si tu tratas de obstruir ese camino no vas a poder hacerlo porque dios ya lo trazó’’.

Ante todo el cantante mexicano ha resaltado que la opinión de las personas no debe de tener tanto peso, y que por más que se intente, no se podrá cambiar el camino de los demás.

¿DE ACUERDO CON SU HIJA? @AlexLora_ElTri opina sobre la decisión de #CeliaLora de convertirse en modelo erótica y figura de reality.https://t.co/LcUdUhF0Of pic.twitter.com/MuwRTF5Zuz — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 9, 2019

Sobre la gente que apoya la carrera de su hija Alex lora ha comentado que es un gusto y un honor que la gente siga y quiera tanto a Celia, pues ha asegurado que tiene más de 3 millones de seguidores.

Dentro de la misma entrevista, el cantante Alex Lora fue cuestionado sobre si ha visto o ve los videos ardientes de su hija, a lo que simplemente comentó: ‘‘Este, yo prefiero oír música, la verdad sí, yo más bien no veo mucho, yo más bien oigo’’.

Alex Lora

Por último, el vocalista del TRI reveló que sí le gustaría ser abuelo si llega a darse, pero si no, no tiene ningún problema con no serlo, pues no es un tema o situación que le de tanta preocupación.

