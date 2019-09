Celia Lora CACHONDA se echa sus TEQUILAS para celebrar el mes patrio (FOTOS)

Celia Lora, la sensual modelo de cine para adultos ha dejado sorprendido a sus seguidores al ponerse muy al estilo mexicano con sus ardientes festejos patrios en la Quintana Roo.

Luego de visitar los mágicos lugares de Oaxaca, la exuberante Celia Lora se encuentra de nueva cuenta en Quintana Roo, uno de sus lugares favoritos y excéntricos como la misma hija del cantante Alex Lora.

Recientemente Celia Lora ha publicado una serie de imágenes en donde se encuentra celebrando entre cervezas, tequilas y sombreros mexicanos una reunión de amigos en Isla Mujeres, Quintana Roo, en una noche que sin duda fue tan húmeda e intensa como acostumbre la playmate.

Tal parece que la actriz de cine para adultos se ha adelantado a las fiestas patrias, con un agradable festejo al lado de sus más entrañables amigos de la turística isla de los encantos.

En una de las imágenes Celia lora coloca el siguiente texto: “Que cabrón la pasamos #islamujeresmexico #isla #mexico #tresmentiras” con más de nueve mil reacciones y en otra “#tresmentiras #isla #islamujeresmexico #quintanaroo #mexico “, en la que tiene más de once mil reacciones.

LOS TATUAJES DE CELIA

Hay que destacar que la famosa playmate mexicana Celia Lora, hija de los cantantes Álex y Chela Lora, presume el nuevo tatuaje que se hizo debajo del ombligo, esto a través de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

Si se recuerda, Celia Lora ya tiene 21 tatuajes en su cuerpo, dentro de los que se encuentra entre ellos el autógrafo que el cantante Ricky Martin le hizo en la pelvis y que Celia decidió tatuárselo por ser muy fan del intérprete de temas como "Vuelve" y "María".

Es por eso que Lora se da gusto presumiendo su nuevo tatuaje en un micro bikini en animal print que lo lleva plasmado en la parte baja de su abdomen y dice: “Chacun à son goût” (to each his own taste)", frase que se usa para describir a las personas que tienen diferentes sabores y preferencias.